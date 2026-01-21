TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, El Cezire Mübaşir TV’de katıldığı programda Suriye’deki gelişmelerden terörle mücadeleye, YPG/SDG ile yapılan mutabakattan Filistin’de yaşananlara kadar birçok başlıkta önemli açıklamalarda bulundu.

“Suriye’de İstikrarlı ve Kapsayıcı Bir Yönetim Şart”

Suriye’deki istikrarsızlığın Türkiye’yi de doğrudan etkilediğini vurgulayan Kurtulmuş, Baas rejiminin devrilmesinin ardından Türkiye’nin temel hedefinin Suriye’de istikrarlı bir yönetimin kurulması olduğunu söyledi. Kurtulmuş, tüm silahlı grupların Suriye’nin yeni yönetimi altında birleşmesi gerektiğini belirterek, ülkenin “terör örgütlerinin cenneti” haline getirilmemesi gerektiğini ifade etti.

Suriye’deki tüm etnik, mezhebi ve dini farklılıkların özgürce yaşatılmasının önemine dikkat çeken Kurtulmuş, kapsayıcı ve kuşatıcı bir siyasal yapının oluşmasının Türkiye’nin temel hassasiyetlerinden biri olduğunu dile getirdi.

“Yıpranan Devlet Kurumları Yeniden İnşa Edilmeli”

Kurtulmuş, Suriye’de uzun yıllar süren iç savaş nedeniyle ortadan kalkan ve yıpranan devlet kurumlarının yeniden inşa edilmesinin de öncelikli konular arasında yer aldığını vurguladı.

YPG/SDG Mutabakatı: “Tarihi Bir Fırsat”

Meşru Suriye yönetimi ile terör örgütü YPG/SDG arasında imzalanan mutabakata değinen Kurtulmuş, bu sürecin tamamıyla hayata geçirilmesini umut ettiklerini belirtti. Kurtulmuş, YPG/SDG yapılanmasının terör faaliyetlerine son vermesi gerektiğini vurgulayarak, şu değerlendirmede bulundu:

“YPG/SDG’ye, ‘Gelin ayrılıkçı terör örgütü olarak değil, Suriye’nin siyasi parçası olarak yerinizi alın’ deniliyor. Parlamentoda, anayasa sürecinde, ordunun içinde yer alınması teklif ediliyor. Bu tarihi bir tekliftir, tarihi bir fırsattır.”

“Sınırlarımızın Yanında Terör Oluşumlarına Asla Razı Olmayız”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Sınırlarda ayrılıkçı oluşumu kabul etmeyiz” sözlerini hatırlatan Kurtulmuş, Türkiye’nin Cumhuriyet tarihinin yaklaşık yarısında terörle mücadele ettiğini belirtti. Ayrılıkçı terör örgütü PKK’nın binlerce insanın hayatını kaybetmesine ve 2 trilyon doların üzerinde ekonomik kayba neden olduğunu ifade etti.

Terörsüz Türkiye İçin TBMM’de Komisyon Kuruldu

Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda TBMM’de Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun kurulduğunu hatırlatarak, “Kendi içimizde terörü bitirirken, sınırlarımızın hemen yanında terör yapılanmalarına asla izin vermeyiz. Terörsüz Türkiye, aynı zamanda Terörsüz Bölge demektir” dedi.

“Türkiye Masada Ne Söylüyorsa Sahada da Onu Söyler”

Türkiye’nin uluslararası alanda hiçbir zaman ikili oynamadığını vurgulayan Kurtulmuş, “Biz masada başka, sahada başka konuşmayız. Türkiye’nin tutumu nettir” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin Suriye’deki Kürtlerle bir problemi olmadığını vurgulayan Kurtulmuş, “Türkiye, Suriye Kürtlerinin de kendi kimlikleriyle var olmasını kabul eder ve destekler. Bizim karşı olduğumuz şey terör örgütleridir” dedi.

“Yeter Artık, Oyunun Sonuna Geldik”

Terör örgütlerinin vekalet savaşlarının aparatı olarak kullanıldığını belirten Kurtulmuş, “Artık bu oyunun sonuna gelinmiştir. Bölge halkları emperyalist güçlerin dayatmalarına izin vermemelidir” diye konuştu.

Filistin ve Gazze Vurgusu

Gazze’de yaşananların insanlık tarihinin en büyük soykırımlarından biri olduğunu ifade eden Kurtulmuş, ateşkes ilan edilmesine rağmen İsrail’in saldırılarına ve insani yardımların engellenmesine devam ettiğini söyledi.

Kurtulmuş, “Gazze meselesi İsrail’in insafına bırakılmayacak kadar önemlidir. Acil insani yardımlar sağlanmalı ve Gazzelilerin kendilerini yöneteceği bir yapı hızla kurulmalıdır” değerlendirmesinde bulundu.