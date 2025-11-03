CHP Şanlıurfa Milletvekili Av. Mahmut Tanal, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yeni bir uygulamayı hayata geçirdiklerini duyurdu. Tanal, bu hafta itibarıyla “Nöbetçi Milletvekili” uygulamasını başlattıklarını açıkladı. İlk haftada, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) öğrencilerinden bir genç, Tanal’ın makamında “gönüllü milletvekili” olarak görev yapacak.

Tanal, uygulamanın amacını şu sözlerle açıkladı: “Gençlerin sesi, sözü ve fikriyle demokrasinin kalbi olan Meclis’i buluşturmak, ülkenin geleceğini inşa eden insanları karar alma süreçlerine doğrudan dahil etmektir. Bu bir sembol değil, halkın kürsüsünü halka açma iradesidir.”

Uygulama kapsamında bu hafta ODTÜ’lü bir öğrenci, bir gün boyunca Tanal ile birlikte çalışarak vatandaş dilekçelerini, toplumsal talepleri ve kamu sorunlarını inceleyecek.

Tanal, programın sadece bir defalık olmadığını vurgulayarak, her 15 günde bir farklı bir yurttaşın Meclis’te “Nöbetçi Milletvekili” olarak görev alacağını duyurdu. “Bir dönem öğrenci, 15 gün sonra emekli, sonra asgari ücretli, sonra çalışan, sendikacı, sanatçı, basın mensubu, kadın hakları savunucusu oturacak. TBMM halkın evi, halkın sesi, halkın kalbidir.”

Başvuruların başladığını belirten Tanal, bu hafta için ilk arayan 10 ODTÜ öğrencisi arasından kura ile bir kişinin seçileceğini açıkladı.