Ankara’nın Beypazarı ilçesinde çıkan yangında 6 ahşap ev kullanılamaz hale geldi. Yangın, akşam saatlerinde Karcıkaya Mahallesi Alaaddin Sokak’ta bulunan müstakil bir evde çıktı.
Ahşap yapı nedeniyle alevler kısa sürede büyüyerek, aynı sokakta yer alan 5 eve daha sıçradı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin uzun süren müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınırken, müdahale sırasında 1 itfaiye eri yaralandı. Yangında toplam 6 ev tamamen yanarak küle döndü.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatılırken, jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: DHA