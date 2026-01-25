Ankara’nın Beypazarı ilçesinde çıkan yangında 6 ahşap ev kullanılamaz hale geldi. Yangın, akşam saatlerinde Karcıkaya Mahallesi Alaaddin Sokak’ta bulunan müstakil bir evde çıktı.

Ahşap yapı nedeniyle alevler kısa sürede büyüyerek, aynı sokakta yer alan 5 eve daha sıçradı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin uzun süren müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınırken, müdahale sırasında 1 itfaiye eri yaralandı. Yangında toplam 6 ev tamamen yanarak küle döndü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatılırken, jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA