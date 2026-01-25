TRT ekranlarında yayınlanan “Teşkilat” dizisinin geçtiğimiz haftaki bölümünde jenerikteki değişiklik dikkat çekti. Dizinin yapım şirketi Tims&B ile yapımcılar Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın isimlerine jenerikte yer verilmedi.

Dizi, 163 hafta boyunca ön jenerikte yönetmenin adından hemen önce yapımcı şirket ve yapımcı isimlerine yer verirken, son bölümde bu uygulamanın sona erdiği görüldü. Hem Timur Savcı’nın hem de ortağı Burak Sağyaşar’ın yanı sıra yapım şirketinin adı jenerikten çıkarıldı.

Timur Savcı’nın, geçtiğimiz haftalarda yürütülen yasaklı madde soruşturmaları kapsamında gözaltına alındığı, alınan saç örneklerinde yasaklı madde test sonucunun pozitif çıktığı kamuoyuna yansımıştı.

Faturalar Double Click Şirketi Üzerinden Kesilecek

Kulislerden edinilen bilgilere göre, 6 sezondur devam eden “Teşkilat” dizisinin yapım ekibi bundan sonraki süreçte faturalarını Tims&B yerine Double Click adlı yeni şirket üzerinden kesecek.

“Eşref Rüya” Dizisinde Değişiklik Yok

TRT cephesinde “Teşkilat” dizisiyle ilgili bu gelişmeler yaşanırken, Tims&B şirketinin Kanal D için çektiği “Eşref Rüya” dizisinde ise herhangi bir değişikliğe gidilmedi. Dizinin jeneriğinde ya da yapım şirketiyle ilgili şu ana kadar bir güncelleme yapılmadı.