Show TV’nin TMC Film imzalı dizisi “Rüya Gibi”, bu akşam yeni yayın gününde ilk kez seyirciyle buluşuyor. Yapımcılığını Erol Avcı’nın üstlendiği dizide, yaşanan olayların perde arkası bölüm bölüm gün yüzüne çıkıyor.

Seda Bakan’ın hayat verdiği Aydan karakterinin yeni evinde başlayacak yeni hayatına odaklanan bölüm, izleyicilere sürprizlerle dolu anlar yaşatacak. Dizinin bu akşam ekrana gelecek bölümü, temposu ve gelişmeleriyle dikkat çekiyor.

“Rüya Gibi”nde 5 Flaş Ayrılık Yaşanacak

Başrollerini Seda Bakan, Uğur Güneş, Şebnem Bozoklu, Celil Nalçakan ve Devrim Yakut’un paylaştığı “Rüya Gibi”dizisinde önümüzdeki iki bölümde 5 önemli ayrılık yaşanacak. Senaryodaki hikâyeleri tamamlanan oyuncular, dizinin kadrosuna veda edecek.

Yeni bölümleriyle gündem yaratmaya hazırlanan “Rüya Gibi”, gizem dolu hikâyesi ve beklenmedik ayrılıklarıyla izleyiciyi ekrana kilitlemeye devam edecek.