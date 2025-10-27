Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı birbirinden farklı etkinliklerle kutlanacak. Başkan Kasap'ın sosyal Medya hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşım ise şöyle: "Cumhuriyetimizin 102. yılını Beypazarı’mızda büyük bir coşkuyla hep birlikte kutluyoruz. Tüm hemşehrilerimizi bu gururu paylaşmaya, Beypazarı’mızın dört bir yanında yükselen Cumhuriyet coşkusuna ortak olmaya davet ediyorum."

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Neden Kutlanır?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunu kutlamak için her yıl büyük bir coşkuyla kutlanır. 29 Ekim 1923 tarihinde, Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde Türkiye Büyük Millet Meclisi, yönetim biçimini cumhuriyet olarak ilan etti. Bu kararla birlikte halkın kendi iradesiyle yöneticilerini seçtiği yeni bir dönem başladı.

Cumhuriyet’in ilanı, ulusun egemenliğini padişahtan alıp millete veren tarihi bir adımdı. Bu nedenle 29 Ekim, sadece bir bayram değil, aynı zamanda özgürlüğün, bağımsızlığın ve çağdaş Türkiye’nin sembolüdür.