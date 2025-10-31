Yarın oynanacak Galatasaray-Trabzonspor karşılaşması ile 2 Kasım Pazar günü yapılacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi, beIN SPORTS ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Toplam 125 ülkede naklen izlenebilecek olan bu dev maçlar, Digitürk’ün İngilizce yayın seçeneğiyle dünyanın dört bir yanındaki futbol tutkunlarına ulaşacak.

Süper Lig’in heyecan dolu haftasında, Galatasaray RAMS Park’ta Trabzonspor’u, Beşiktaş ise Tüpraş Stadı’nda Fenerbahçe’yi ağırlayacak. Her iki maçta da ilk düdük saat 20.00’de çalacak.

Türkiye’nin en büyük derbilerinden ikisini kapsayan bu özel hafta, Süper Lig’in global marka değerini bir kez daha gözler önüne serecek.