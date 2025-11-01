Kaza, saat 23.30 sıralarında Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. 15 yaşındaki A.T. idaresindeki 16 AZP 160 plakalı motosiklet ile Y.Y. (17) yönetimindeki 16 BVG 129 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletlerden biri alev aldı ve akaryakıt istasyonuna devrildi.

Alevleri fark eden istasyon çalışanı yangın tüpüyle kısa sürede müdahale ederken, ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan iki sürücü, ambulansla İznik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.