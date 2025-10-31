Güller ve Günahlar'ın setinde oyuncular arasındaki güçlü uyum, sadece sahnelere değil, kamera arkasına da yansıyor. Cemre Baysel ve Murat Yıldırım'ın samimiyeti, ekibin neşesini ikiye katlıyor. Çekim aralarında yapılan keyifli sohbetler ve gülüşmeler, objektiflere yansıyınca ortaya sıcacık kareler çıkıyor.

SETTE SAMİMİYET VE DOSTLUK ÖN PLANDA

Sırlarla örülü hikayesi ve güçlü karakterleriyle dikkat çeken Güller ve Günahlar, kısa sürede hem seyircinin kalbini hem de reyting listelerini fethetti. Güller ve Günahlar'ın setinden paylaşılan yeni fotoğraflar, dizinin başarısının ardındaki enerjik ekibi gözler önüne seriyor. Her anı kahkaha dolu olan sette, samimiyet ve dostluk ön planda.

'ZEYNEP İLE SERHAT UYUMU EKRANDAN TAŞIYOR'

Güller ve Günahlar, sadece hikayesiyle değil, samimi atmosferiyle de izleyicinin gönlünü kazandı. Sanal medyada diziye övgü dolu yorumlar yağdı. İzleyici renkli set karelerine 'Uzun zamandır bu kadar doğal bir set enerjisi görmemiştim. Cemre Baysel ve Murat Yıldırım'ın uyumu ekrandan taşıyor', 'Hikaye sürükleyici, karakterler güçlü', 'Kamera arkasındaki dostluk ekrana yansımış' şeklinde yorumlarda bulundu.

Yapımcılığını Nazlı Heptürk'ün üstlendiği NGM imzalı Güller ve Günahlar cumartesi saat 20.00'de Kanal D'de.