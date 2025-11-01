Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fidan görüşmede, Türkiye ile Karadağ arasındaki işbirliği ve dostluğun derinleştirilmesine kararlı olduklarını vurguladı. Fidan ayrıca, Karadağ’daki Türk vatandaşlarının güvenliği ve haklarını hedef alan saldırıların tekrarlanmaması için her türlü önlemin alınmasını beklediklerini ifade etti.

Karadağ medyasında Podgoritsa kentinde Türk vatandaşlarının karıştığı bıçaklı saldırı iddiaları yer almış, ardından Karadağ Başbakanı Milojko Spajic, sosyal medya üzerinden Türk vatandaşlarına vizesiz seyahat uygulamasının geçici olarak askıya alındığını duyurmuştu.

Fidan, 27 Ekim’de Karadağ Başbakanı Spajic ve İbrahimovic ile yaptığı telefon görüşmelerinde, Türk vatandaşlarının güvenliği ve haklarının korunmasına yönelik gerekli önlemlerin alınması beklentisini iletmişti.

Podgoritsa Yüksek Mahkemesi ise tutuklanan 2 kişinin olayla ilgisi olmadığını belirterek serbest bırakıldığını açıkladı.