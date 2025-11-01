Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung ile Nvidia CEO’su Jensen Huang’ın görüşmesinin ardından Seul yönetimi ve şirketler Samsung Electronics, SK Hynix, Naver Cloud ve Hyundai Motor tarafından ortak açıklama yapıldı.

Yapay Zeka Bilgi İşlem Merkezleri Kurulacak

Plan kapsamında, söz konusu şirketler ve hükümet, Nvidia’nın gelişmiş Blackwell grafik işlemci üniteleri ile güçlendirilecek yapay zeka bilgi işlem merkezleri kuracak. Nvidia, Güney Kore’nin yapay zeka odaklı bilgi işlem ve üretim kapasitesini desteklemek için toplam yaklaşık 260 bin GPU tedarik edecek.

Hükümetin yapay zeka tabanlı bulut bilişim merkezi projesinde 50 bin GPU kullanılacak ve merkezde büyük dil modellerinin eğitilmesine yönelik bir platform geliştirilecek.

Teknoloji Devleri Yatırımlarını Artırıyor

Samsung ve SK Hynix de Nvidia’dan 50 bin GPU alarak üretim süreçlerinde yapay zekayı geliştirmeyi ve ileri yarı iletken üretimini hızlandırmayı hedefliyor.

Hyundai Motor ise Nvidia ile sürücüsüz araç teknolojileri ve robotik sistemler üzerinde çalışacak. Bu projeler de Nvidia’nın gelişmiş Blackwell grafik işlemci üniteleriyle desteklenecek.

Grafik İşlemciler Yapay Zekanın Temelini Oluşturuyor

Grafik işlemci üniteleri, aynı anda çok sayıda işlemi gerçekleştirebilen yüksek performanslı yarı iletken çipler olarak yapay zeka modellerinin eğitimi ve işletilmesinde kritik bir rol oynuyor. Bu işbirliği, Güney Kore’nin yapay zeka altyapısında önemli bir adım olarak görülüyor.