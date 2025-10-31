Keçiören Belediyesinin ev sahipliğinde, Türk Siyasetine derin izin bırakan ve 27 Mayıs 1980 tarihinde suikaste uğrayan Gün Sazan'ı 1 Kasım Cumartesi Günü, Necip Fazıl Kısakürek Tiyatro Salonu'nda saat 18:30'da etkinlik gerçekleşecek.

"Tertemiz bir mirası hatırlamak"

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın konuya ilişkin etkinlik daveti şöyle: "Vatanına, milletine, devletine ömrünü adamış bir dava insanı; inancı, dürüstlüğü ve milliyetçi duruşuyla Türk siyasetinde iz bırakan merhum Gün Sazak’ı saygıyla ve rahmetle yad ediyoruz. Ülkesine adanmış bir ömrü ve tertemiz bir mirası hatırlamak üzere tüm hemşehrilerimi bu kıymetli akşama davet ediyorum." diye konuştu.

Gün Sazan Kimdir?

Gün Sazak, 26 Mart 1932’de Eskişehir’in Mihalıççık ilçesine bağlı Sazak Köyü’nde doğan Türk siyasetçi ve devlet adamıdır. Babası, Cumhuriyet Halk Partisi milletvekillerinden Emin Sazak’tır. İlk ve orta öğrenimini Türkiye’de tamamlayan Gün Sazak, yükseköğrenimi için Amerika Birleşik Devletleri’ne giderek tarım alanında eğitim aldı. Türkiye’ye döndükten sonra aile çiftliğinde ve çeşitli ticari alanlarda çalışarak iş hayatına atıldı.

Siyasete 1971 yılında Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) saflarında başladı ve kısa sürede partinin önemli isimlerinden biri haline geldi. 1977 yılında kurulan 2. Milliyetçi Cephe Hükümeti’nde milletvekili olmamasına rağmen Gümrük ve Tekel Bakanı olarak görev yaptı. Bakanlığı döneminde yolsuzluk ve kaçakçılıkla mücadele konusundaki kararlılığıyla tanındı. Dürüstlüğü, disiplini ve devlet adamı ciddiyetiyle hem parti tabanında hem de kamuoyunda saygı gördü.

Ancak Türkiye’nin siyasi olarak en gergin dönemlerinden biri olan 1980 öncesinde, artan sağ-sol çatışmaları ve terör olaylarının ortasında kaldı. 27 Mayıs 1980 tarihinde Ankara’da uğradığı silahlı saldırı sonucu suikasta kurban gitti. Ölümü, o dönemde ülkede yaşanan siyasi şiddetin sembollerinden biri haline geldi. Gün Sazak, milliyetçi camiada dürüstlüğün, vatan sevgisinin ve ilkeli siyaset anlayışının simgesi olarak anılmaktadır.