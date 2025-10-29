M. UMUT KARAKÜLAH

Hakim ve Yazar Murat Bahadır, yeni eseri “Aynı Gurbetin Çocukları” ile okuyucularıyla buluştu. Kitap, Gülnar Yayınları etiketiyle satışa sunuldu. 1974 yılında Kırşehir’de doğan ve meslek hayatına avukat olarak başladıktan sonra 2011 yılından itibaren hakim olarak görev yapan Murat Bahadır, edebiyat dünyasına da kalıcı izler bırakmaya devam ediyor.

“GURBET SENİ ANLAYANLARIN OLMADIĞI YERDİR”

Bazen bir anı, bazen bir söz, bazen de bir his… Hepsi içimizde bir yerde yaşamaya devam eder. Kalp unutmaz, çünkü ruh unutmayı reddeder. Geçmiş günleri hatırlamak, yaşadığımız anların değerini arttırır, onları korur ve gelecek nesillere aktarır. Bu yüzden anıları kaleme almak, şu fani dünyada bir iz bırakmanın, geçmişimizi ve kimliğimizi geleceğe taşımanın en ölümsüz yollarından biridir.

Üç yıl önce yayımladığı ikinci kitabı ‘Aynı Bozkırın Çocukları’ ile okuyucularını Kırşehir ve İç Anadolu’nun derin köklerine, ibretlik hikayelerine ve zengin kültürüne doğru eşsiz bir yolculuğa çıkaran Murat Bahadır, bu kitapta sizleri memleket hasreti, gurbette verilen yaşam mücadelesi, ötekileştirme ve ırkçı tavırlara maruz bırakılmanın verdiği yalnızlık ve ait olduğu topraklardan uzakta olmanın yaşattığı sıla hasretiyle dolu, kimi zaman hüzünlü kimi zaman neşeli ve eğlenceli bir serüvenle buluşturuyor. “Gurbet seni anlayanların olmadığı yerdir.” diyen Hz. Mevlana, gurbetin belki de en zorlu, en çekilmez ve dikenli tarafını bir çırpıda söylemiş. Bu yüzden gurbet elde yaşamanın zorluğunu yalnızca anlaşılmamanın acısını tadanlar bilir.

Dünyadaki hiçbir dil ise gurbeti anlatacak kadar güçlü değildir. Kitapta, çok sevdiği bozkırdaki köyünden ailesi ile birlikte Almanya’nın soğuk ve kasvetli kuzey şehirlerinden birinde yaşamaya başlamak zorunda kalan küçük bir çocuğun memleketine duyduğu özlemin yanı sıra ötekileştirici ırkçı tavırlara maruz bırakılmalarına aldırış etmeden gurbette aynı kaderi yaşayan bir avuç arkadaşıyla verdiği ayakta kalma mücadelesi samimi ve akıcı bir üslupla anlatılıyor.

Seksenli yıllarda ailesinin rızkı için başta Almanya olmak üzere Avrupa’nın pek çok ülkesine çalışmak üzere giden Türk işçilerinin gittikleri ülkelerin sosyo-ekonomik ve kültürel yapısına ayak uydurma çabasıyla birlikte verdiği zorlu yaşam mücadeleleri, hikayeler ve anılar üzerinden okuyucularına aktarılıyor. Sizleri Almanya’daki gurbet günlerine tekrar götürecek olan bu kitapta ayrıca bozkırın ve İç Anadolu’nun en kadim şehirlerinden Kırşehir’in geçmişten gelen zengin tarihi ve kültürel mirası ile insani değerleri sıklıkla ele alınıyor.

Kırşehir ve bozkır kültürüne özgü söz kalıpları, deyimler ve atasözleriyle zenginleşen anlatımıyla dikkat çeken bu kitap; arkadaşlık, kardeşlik, birlik, beraberlik gibi temel insani duyguların yer aldığı yaşam tecrübelerini siz kıymetli okurların beğenilerine sunmaktadır.

“Aynı Gurbetin Çocukları”, yazarın kişisel anılarını ve binlerce gurbetçinin ortak hikayesini merkezine alıyor. Almanya’ya göç eden bir ailenin küçük çocuğunun gözünden anlatılan hikayelerde yalnızlık, memeleket hasreti, ötekileştirme ve ırkçılık gibi evrensel duygular ön plana çıkıyor. Hz. Mevlana’nın “Gurbet seni anlayanların olmadığı yerdir” sözüne göndermede bulunan Bahadır, kitabında gurbetin getirdiği yalnızlığı ve mücadeleyi samimi bir diller aktarıyor.

MURAT BAHADIR KİMDİR?

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Murat Bahadır, hâkimlik görevine Ağrı-Patnos, Amasra ve Gaziantep gibi farklı illerde başladı. 2020 yılından bu yana Ankara’da görevini sürdüren Bahadır, aynı zamanda Kırşehirli Yargı Çalışanları Grubu’nun başkanlığını yürütüyor.