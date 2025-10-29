Akaryakıt fiyatları son haftalarda adeta bir gelgit yaşıyor. Brent petroldeki iniş çıkışlar, bu kez benzine yansımaya hazırlanıyor.

Geçtiğimiz hafta motorin fiyatlarına yapılan 3 liralık tarihi artışın ardından bu kez sıra benzine geldi. Piyasa kaynaklarından edinilen bilgilere göre, benzinin litre fiyatına 85 kuruşluk zam bekleniyor.

Ancak bugün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle resmi tatil olmasından dolayı fiyat değişikliği hemen uygulanmayacak. Zammın yarından itibaren pompaya yansıması öngörülüyor.

Brent petroldeki oynaklık son dönemde yeniden yukarı yönlü seyrederken, akaryakıt fiyatları da buna paralel olarak değişiyor. 22 Ekim’de motorine yapılan 1,30 TL’lik indirimin ardından 25 Ekim’de gelen 3,04 TL’lik zam, tabelaları bir kez daha altüst etmişti.

Sektör temsilcileri, küresel piyasalarda petrol fiyatlarındaki belirsizliğin sürdüğüne dikkat çekerek, önümüzdeki günlerde yeni fiyat hareketlerinin yaşanabileceğini belirtiyor.