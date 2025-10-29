Mevlana Mahallesi’nde henüz belirlenemeyen bir nedenle çöken binada, AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri seferber oldu. Yapılan arama kurtarma çalışmalarında iki çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.

İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu Aktaş, 12 yaşındaki Muhammed Emre Bilir’in enkaz altında yaşamını yitirdiğini açıkladı. Emre'nin ardından kız kardeşlerinden birinin de cansız bedenine ulaşıldı.

Bölgede ailenin diğer üyelerini arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Çökmenin ardından çevrede geniş güvenlik önlemleri alınırken, bitişikteki binalar tedbir amaçlı tahliye edildi.