Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobiliyle TIR’a çarpan hemşire Sümeyye Solmaz yaşamını yitirdi.

Kaza, gece saatlerinde Çınar ilçesi Başalan Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Sümeyye Solmaz’ın kullandığı otomobil, henüz sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen TIR ile çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görevli hemşire Sümeyye Solmaz’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Solmaz’ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.