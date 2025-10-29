Cumhuriyet’in 102’nci yılı dolayısıyla 29 Ekim’de Anıtkabir, binlerce vatandaşın akınına uğradı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleşen resmi törenin ardından halkın ziyaretine açılan Anıtkabir, gün boyu yoğun ilgi gördü.

Her yaştan vatandaş, ellerinde Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle Aslanlı Yol’dan yürüyerek Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün mozolesine karanfil bıraktı, dua etti. Ziyaretçiler, Anıtkabir’in farklı bölümlerinde hatıra fotoğrafı çektirerek bu anlamlı günü ölümsüzleştirdi.

Almanya’dan Cumhuriyet Bayramı için geldiğini söyleyen Nurhayat Bayram, “Bugünü yaşayabilmek için Hamburg’dan geldik. Atam bize bu günü armağan etti. Cumhuriyetimizi gençlerimize emanet ediyoruz” dedi.

Sakarya’dan ailesiyle gelen Şahabettin Yaman ise, “Sevinç ve hüzün bir arada. Ata’mız bize özgürlüğümüzü, özellikle kadınlarımıza hak ve özgürlüklerini verdi. Onu çok seviyoruz” ifadelerini kullandı.

