Kulüpten yapılan açıklamada, “Teknik Direktörümüz Marcel Licka ve ekibi ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı Marcel Licka ve ekibine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz” ifadelerine yer verildi.

Sezona beklentilerin altında bir başlangıç yapan kırmızı-siyahlı ekip, son haftalarda alınan sonuçların ardından teknik heyette değişikliğe gitme kararı aldı.

Fatih Karagümrük yönetiminin, yeni teknik direktör arayışlarına kısa sürede başlayacağı öğrenildi.