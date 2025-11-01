Mersin'de Akdeniz Belediye Başkanı Hoşyar Sarıyıldız, Belediye Başkan Yardımcısı ve Meclis Üyesi Nuriye Arslan, Akdeniz Belediyesinin DEM Parti'li meclis üyesi Özgür Çağlar, DEM Parti İl Başkanı Reşat Aşan ile parti üyeleri Necmettin Başçı, Ferhat Alkan, Hasan Uğur Çat ve Seyithan Gönen 10 Ocak'ta Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Sarıyıldız, İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılırken, Akdeniz Kaymakamı Zeyit Şener ise yerine görevlendirildi.

Haklarında 'örgüt üyesi olmak', 'örgüte finans sağlamak', 'örgüt propagandası yapmak' ve 'toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet' suçlarından iddianame hazırlanan sanıklar, bugün ilk kez hakim karşısına çıktı.

Mersin 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutukluluğu devam eden sanıklar Sarıyıldız, Meclis Üyeleri Özgür Çağlar ile tutuksuz sanıklar Reşat Aşan ve parti üyeleri Necmettin Başçı, Ferhat Alkan, Hasan Uğur Çat ve Seyithan Gönen katıldı. Tutuklu Belediye Başkan Yardımcısı ve Meclis Üyesi Nuriye Arslan ise tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı. Duruşmayı, DEM Parti Genel Başkan Yardımcısı Rüştü Tiryaki, DEM Parti Mersin milletvekilleri Ali Bozan ve Perihan Koca, CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış izledi. Duruşmada söz verilen sanıklar, haklarında yürütülen soruşturma kapsamında savunma yaptı. Avukatların da beyanlarda bulunduğu duruşma, yaklaşık 12 saat sürdü. Savunmaların ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Sarıyıldız, yardımcısı Arslan ile DEM Parti'li Meclis Üyesi Çağlar'ı ‘yurt dışı’ yasağını da içeren adli kontrol tedbiri ile tahliye etti.

Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.