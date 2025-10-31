TÜRK-İŞ’in her ay düzenli olarak yaptığı “Açlık ve Yoksulluk Sınırı” araştırmasının Ekim 2025 sonuçları açıklandı. Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı 28 bin 412 lira olarak belirlendi. Bu tutar, “açlık sınırı” olarak tanımlanıyor.

Gıda harcamasına ek olarak, giyim, kira, ulaşım, eğitim, sağlık gibi temel ihtiyaçlar da eklendiğinde bir ailenin yapması gereken toplam harcama yani “yoksulluk sınırı” 92 bin 547 liraya yükseldi.

Bekâr bir çalışanın aylık yaşama maliyeti ise 36 bin 984 lira olarak hesaplandı.

Araştırmaya göre, mutfak enflasyonu Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 1,58 arttı. Son 12 aylık artış oranı yüzde 39,06 olurken, yıllık ortalama artış ise yüzde 40,22 olarak gerçekleşti.

TÜRK-İŞ, bu çalışmayla çalışanların geçim şartlarını gözler önüne seriyor. Raporda, asgari ücretin belirlenmesinde yalnızca ülke ekonomisinin değil, çalışanların yaşam koşullarının da dikkate alınması gerektiği hatırlatılıyor.

TÜRK-İŞ, “Açlık sınırı”nı yalnızca karnını doyurmak için değil, insan onuruna yakışır bir yaşam sürdürebilmek için gerekli harcamaları ortaya koyan bir ölçüt olarak değerlendiriyor.