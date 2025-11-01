62. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında gösterimi yapılan “Şöyle Anlatayım” adlı kısa film, izleyiciden tam not aldı. Filmin hem yönetmenliğini hem de başrolünü üstlenen Damla Ersan, festivalde yer almaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek, “Antalya’nın yeri hepimizde çok ayrı. Geçmişin sinemasıyla geleceğin sinemasını buluşturuyor. Burada olmak bizim için büyük bir fırsat” dedi.

25 Ülkede 35’ten Fazla Festivalde Gösterildi

Türkiye’nin en uzun soluklu sinema organizasyonu olan Antalya Altın Portakal Film Festivali, farklı seçkilerdeki film gösterimleriyle devam ediyor. Festivalin ‘Ulusal Kısa Film Özel Gösterimi’ bölümünde yer alan “Şöyle Anlatayım”, toplumsal cinsiyet rollerini ele alıyor. Damla Ersan’ın ilk yönetmenlik ve oyunculuk deneyimi olan film, Baran Bölükbaşı ile paylaştığı başrol performansıyla dikkat çekti.

Dünya prömiyerini geçtiğimiz yıl yapan “Şöyle Anlatayım”, bugüne kadar 25 farklı ülkede, 35’ten fazla festivaldegösterildi. Film, Tayland ve İspanya’daki festivallerden ödülle dönerken, Amerika, İtalya, Kanada ve Güney Amerika ülkelerinde de büyük ilgi gördü.

“Bu Film Mini Dizinin Pilot Bölümü”

Damla Ersan, filmin sadece kısa film olarak değil, aynı zamanda mini bir dizinin pilot bölümü olarak da planlandığını vurguladı:

“Altın Portakal’a özel gösterim için davet edildik. Bu bizim için büyük bir gurur. Film aslında mini dizinin pilot bölümüydü, dünyada bu fikir anlaşılır mı diye bir deneme yaptık. Oradan da ödüllerle döndük.”

“Antalya Seyircisi Muazzam”

Antalya’nın bilinçli ve ilgili bir sinema seyircisine sahip olduğunu söyleyen Ersan, “Antalya halkı muazzam bir seyirci gerçekten. Filme çok hızlı dahil oluyorlar. Gelecek yıllarda da burada olmaya devam etmek istiyoruz” diye konuştu.

Toplumsal cinsiyet rollerine uzun süredir ilgi duyduğunu dile getiren Ersan, “Çocukluğumdan bu yana toplumsal cinsiyet rollerini sorguluyorum. Yetişkinliğimde ise insanın ego, vicdan ve eşitlik kavramlarını irdeledim. Bu süreç sonunda yazdığım senaryo Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan destek aldı. İlk yönetmenlik ve oyunculuk deneyimim olduğu için proje 3 yılda tamamlandı” ifadelerini kullandı.