Beşiktaş altyapısında uzun yıllardır genç futbolcuların yetişmesine emek veren U-17 Akademi Takımı Teknik Sorumlusu Hikmet Çapanoğlu, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Beşiktaş camiasını derin üzüntüye boğan acı haber, kulüp tarafından paylaşıldı. Yapılan açıklamada, “Altyapı teknik ekibimizde görev yapan, Beşiktaş değerlerine büyük katkılar sunmuş Hikmet Çapanoğlu’nu kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Ailesine, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

Yıllarca Beşiktaş’ın genç yeteneklerine rehberlik eden Çapanoğlu’nun ani ölümü, hem spor camiasında hem de öğrencileri arasında büyük üzüntü yarattı.

Çapanoğlu’nun cenaze törenine ilişkin bilgilerin ilerleyen saatlerde kulüp tarafından paylaşılacağı bildirildi.