Kaza, 27 Ekim'de saat 17.00 sıralarında Portakallık Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda meydana geldi. Bahdatlı Mahallesi'nden Portakallık Mahallesi yönüne seyreden Kerim Arda T. yönetimindeki 34 MOV 349 plakalı kamyonet, vaka dönüşü ambulanstan inip, yolun karşısına geçmeye çalışan sağlık görevlisi Nazmiye D.’ye çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle yere düşen sağlık görevlisi, ağır yaralandı. Yaralı sağlık personeli ambulanstaki arkadaşlarının ilk müdahalesi sonrası Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınan 3 çocuk annesi Nazmiye Demirel, 5 gündür verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Rize İl Sağlık Müdürlüğü de yaşamını yitiren Demirel için taziye mesajı paylaştı. (DHA)

Kaynak: DHA