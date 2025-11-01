Altındağ Belediyesi, araç filosu daha da güçlendi. Araç filosuna katılan 7 çöp kamyonu, 1 konteyner yıkama aracı, 2 traktör ve 4 yolcu otobüsü ile Altındağ Belediyesi sahadaki gücünü bir kez daha ortaya koydu. Filoya dahil edilen 14 araç, Fen İşleri Kampüsü’nde düzenlenen törenle tanıtıldı. Altındağ Belediyesi Fen İşleri Kampüsü’nde, Altındağ Belediye Başkanı Dr. Veysel Tiryaki’nin ev sahipliğinde gerçekleşen araç katılım törenine, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Abdullah Erdem Cantimur, Altındağ Kaymakamı Bülent Bayraktar, AK Parti Altındağ İlçe Başkanı Fatih Bildik, MHP Altındağ İlçe Başkanı Emin Sıtkı Aktaş, AK Parti Ankara İl Yönetim Kurulu Üyeleri, Altındağ Belediyesi Meclis Üyeleri, muhtarlar ve belediye personelleri katıldı.

‘’ALTINDAĞ KENDİ İMKANLARIYLA YÜKSELEN BİR İLÇE…’’

Törende konuşma yapan Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Abdullah Erdem Cantimur, Altındağ Belediyesi’nden övgüyle söz etti. Cantimur “Altındağ, kendi imkanlarıyla yükselen bir ilçe… Bakanlıktan tek kuruş para istemeden Altındağ’ı kendi çabaları ile yükselten, bu başarıyı ortaya koyan Sayın Başkan Tiryaki’ye çok teşekkürlerimi iletiyorum. Başkan Tiryaki, sosyal belediyeciliğe çok önem veren bir belediye başkanı… Altındağ’da çok güzel işler yaptı, sosyal belediyecilik anlamında önemli eserlere imza attı. Türkiye’nin ilk kentsel dönüşümünü başlatarak, bu konuda ülkemize örnek oldu. Kısa sürede borçları kapattığı gibi, Altındağ’a tüm gücüyle hizmet etmeye başladı bile… Her zaman bu hizmetlerin arkasında olacağız ve destekleyeceğiz” dedi.

1 YILDA 52 YENİ ARAÇ

Altındağ Belediye Başkanı Dr. Veysel Tiryaki ise “Bir yıldır böyle mütevazi programlar yapıyoruz. İnşallah önümüzdeki zamanlarda daha fazla temel atma törenleri yapacak, temellerini attığımız yatırımlarında açılışlarını gerçekleştireceğiz. Bugün 14 aracı daha belediyemizin hizmet filosuna dahil ettik. Ve böylece 1 yıl içinde kendi öz sermayemizle toplam 52 araç almış olduk. Biz gayret ettik, Mevlam da yardım etti” dedi.

Başkan Tiryaki “Artık Altındağımızın mahallelerinde temiz çöp konteynerleri göreceğiz. Ayrıca aldığımız 4 yolcu otobüsü ile de yavrularımızı okullarına taşıyacağız. Çocuklarımız artık daha rahat ve daha güvenli bir şekilde seyahat edecek. Altındağ’da daha çok hizmet edeceğiz, belediyemizin yatırım oranını daha da yükselteceğiz. Belediyemiz yatırım yapacak, iş üretecek, iş öğretecek inşallah…” ifadelerini kullandı. Başkan Tiryaki, yeni araçların Altındağ’a hayırlı ve uğurlu olmasını temenni etti.