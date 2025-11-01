Kaza, saat 00.30 sıralarında Fethiye-Antalya kara yolu Karaçulha Hal Kavşağı mevkisinde meydana geldi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fethiye İşletme Fakültesi İşletme Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Eren Sever, 48 AOE 824 plakalı motosikletinin direksiyon hakimiyetini kaybedip, refüje çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Sever, ambulansla Fethiye’de kaldırıldığı özel hastanede tedaviye alındı. Sever, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sever’in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Fethiye Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. (DHA)