Kamuda çeşitli görevlere yapılan atamalara ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararla, Ankara ve Ağrı il milli eğitim müdürleri görevden alındı. 8 kente yeni il milli eğitim müdürü müdür ataması yapıldı.
Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Turan ve Ankara İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Koçak görevden alındı.
Bununla birlikte Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne Hasan Kökrek, Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürü Murak Küçükali, Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne Elazığ İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit, Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne Siirt İl Milli Eğitim Müdürü Salih Sadoğlu, Elazığ İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne Beraat Şahin, Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, Siirt İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne İlhan Saz ve Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne Uygar Keskin atandı.