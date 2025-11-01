4. sezonu ile beklentilerin altında kalan fakat yine de izleyicilerin gündeminde olan Kızılcık Şerbeti'nde şok bir ayrılık daha yaşandı.

DOĞA'DA GİTTİ

Birsen Altuntaş'ın geçtiğimiz günlerde Işıl ve Firaz'ı canlandıran Ece İrtem ile Batuhan Bozkurt Yüzgüleç'in ayrılacağını açıklamıştı.

Altuntaş, Sıla Türkoğlu'nun ve Emrah Altıntoprak'ında ayrılacağını iddia etmişti. Birsen Altuntaş bugün, Sıla Türkoğlu'nun ayrılığını doğrularken neden ayrıldığını da söyledi.

Habere göre Sıla Türkoğlu, yapımcı ile kendisi görüşerek diziden kendi isteği ile ayrıldı.

Dizinin 4. sezonunun hemen başında böyle bir talepte bulunan Türkoğlu'dan dolayı senaryo da değişecek. Önümüzdeki birkaç bölümde yaşanacak olaylar nedeniyle Doğa karakterine veda edilecek.