TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Ankara İli Çankaya Belediye Başkanlığından;

1- Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda ada, parsel numarası, durumu, muhammen bedeli, geçici teminatı, ihale günü ve ihale saati yazılı taşınmaz; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesi uyarınca kapalı teklif usulü (artırma) yoluyla satılacaktır.

S. NO MAHALLESİ ADA PARSEL ALANI (m2) İMAR DURUMU MUHAMMEN BEDELİ (TL) GEÇİCİ TEMİNATI (TL) İHALE TARİHİ İHALE SAATI

1 İLKER 7447 10 700 KLASİK PARSEL 3 KAT 25.000.000,00 (Yirmibeşmilyon lira) 750.000,00 (Yediyüzelli binlira) 20.11.2025 14:00

2 ÖVEÇLER 7504 3 795 KLASİK PARSEL 4 KAT 36.000.000,00 (Otuzaltımilyon lira) 1.080.000,00 (Birmilyon seksenbinlira) 20.11.2025 14:10

3 ÇUKURCA 26164 2 2764 TURİZM VE OTELCİLİK EĞİTİM MERKEZİ - E:0.80 Hmax:12.50m. 190.000.000,00 (Yüzdoksan milyonlira) 5.700.000,00 (Beşmilyon yediyüzbinlira) 20.11.2025 14:20

2- İhale; ilanda belirtilen tarih ve saatte, Belediye Başkanlığımızın Ziya Gökalp Caddesi No:11 B-1 Blok 9.kat Kızılay/Ankara adresindeki Çankaya Belediyesi Encümen Salonunda yapılacaktır. İhale ile ilgili şartname; çalışma saatleri içerisinde Ziya Gökalp Cad. No:11 A1-A2 Blok 6.kat Kızılay/Ankara adresindeki Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir ve 4.000.-TL (dörtbinlira) karşılığında temin edilebilir.

3- İhaleye gireceklerden;

Gerçek kişiler için; Nüfus Kayıt Örneği, Yerleşim Yeri Belgesi (Nüfus Müdürlüğünden/Noterden/E-devletten), İmza Beyannamesi (Noterden), İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise; istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi,

Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtta bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Aslı, E-Devlet belgesi, noter tasdikli sureti veya aslı idarece görülmüştür onaylı sureti) ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve imza sirküleri,

Dernek veya Vakıfsa taşınmaz mal satın alma yetkisini gösterir genel kurul kararının noter onaylı sureti ile teklifte bulunacak kişilerin yetki belgesinin noter onaylı sureti ve imza sirküleri;

İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise; istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi,

Ortak girişim olarak girecek ortakların yukarıda belirtilen belgeler ile teklif mektubunda ortaklık oranlarını belirtmeleri; geçici teminata ait makbuzu (geçici teminatın banka teminat mektubu olması halinde limit içi ve süresiz olması gerekmektedir); İhale dosyasının idareden satın alındığına dair dosya alındı makbuzunun aslını; İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğüne dair Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünden alınacak yer görme belgesini; sözleşme ve şartnameleri okuyup kabul ettiğine dair taahhütnameyi; İhalelere katılmaya yasaklı olmadığına dair belgeyi; dış zarfa koymaları, teklif mektubunu şartname ekinde bulunan örneğine uygun olarak doldurarak iç zarfa koymaları ve teklifin hangi taşınmaz satışına ilişkin olduğunu yazmaları gerekmektedir.

4- Tekliflerin ihale günü saat 12.00 ‘ye kadar ihalenin yapılacağı Encümen Başkanlığına (Ziya Gökalp Caddesi No:11 B-1 Blok 9.kat adresinde bulunan Yazı İşleri Müdürlüğü’ne) teslim edilmesi gerekmektedir.

5- İhaleye posta ile katılmak mümkündür. İhaleye posta ile iştirak edeceklerin Şartname hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini, ihale günü saat 12.00’ ye kadar Belediye Başkanlığımızın Ziya Gökalp Caddesi No:11 B-1 Blok 9.kat Kızılay/ANKARA adresine, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla gönderebilecektir. Tekliflerdeki teklif edilen değer; ihaleye iştirak edenin son teklifi olarak değerlendirilecektir. Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

6- 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 40. maddesinin ek fıkrası gereği; kapalı teklif usulü ile yapılan artırma ihalelerinde; geçerli en yüksek teklifin altında olmamak üzere, oturumda hazır bulunan isteklilerden sözlü veya yazılı teklif alınmak suretiyle ihale sonuçlandırılır. Ancak, geçerli teklif sayısının üçten fazla olması durumunda bu işlem, geçerli en yüksek teklif üzerinden, oturumda hazır bulunan en yüksek üç teklif sahibi istekliyle, bu üç teklif ile aynı olan birden fazla teklifin bulunması halinde ise, bu istekliler de dahil edilmek suretiyle yapılır.

7- İhaleye katılacak isteklilerin, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

8- Telefon : 0 312 458 89 00 / 2240 - 2241 Faks: 0 312 458 90 76 Web: www.cankaya.bel.tr