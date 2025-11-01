Bursa’nın İnegöl ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında çekici ile hafif ticari aracın çarpışmasısonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1’i ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 03.00 sıralarında Bursa-Ankara kara yolu üzeri Hasanpaşa Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Bozüyük’ten İnegöl yönüne giden Enes A. (23) yönetimindeki 11 ABH 651 plakalı çekici, önünde seyir halinde bulunan Taner C. (60) idaresindeki 16 BG 443 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta bulunan sürücüler ile hafif ticari araçtaki aynı aileden yolcular Nesrin C. (56), Ebru C. (51) ve Zeynep C. (23) yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Durumu ağır olan Ebru C. ve kızı Zeynep C., buradaki tedavilerinin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Anne Ebru C., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Kızı Zeynep C.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.