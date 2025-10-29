Bursa’nın Yenişehir ilçesinde Belediye Başkanı Ercan Özel, 2018 yılında şehit olan Pilot Yüzbaşı Yunus Bal’ın anne ve babasına anlamlı bir jest yaptı. Özel, şehit ailesini makam aracıyla evlerinden aldırarak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarını izlemeleri için ilçe stadyumuna götürdü.

16 Şubat 2018’de İzmir Çiğli’deki 2’nci Ana Jet Üs Komutanlığı’ndan havalanan SF-260D tipi eğitim uçağının düşmesi sonucu şehit olan Pilot Yüzbaşı Yunus Bal’ın, Bursa’nın Yenişehir ilçesinde yaşayan annesi Cevriye Bal ve babası İsa Bal, Cumhuriyet’in 102’nci yılını Belediye Başkanı Ercan Özel’in davetiyle kutladı.

Özel, şehit ailesine sürpriz yaparak makam aracıyla evlerinden aldırdı ve ilçe stadyumundaki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenlerine getirdi. Kutlamaları izleyen Bal çifti, törenin ardından yeniden evlerine bırakıldı.

“Hatırlanmaktan mutlu olduk”

Şehit babası İsa Bal, “Çok güzel, memnun olduk. Hatırlanmaktan mutlu olduk. Başka söyleyecek bir şey bulamıyorum.” dedi. Anne Cevriye Bal ise, “Memnun olduk, bizi hatırladıkları için teşekkür ederiz.” ifadelerini kullandı.