2026 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’na göre, Türkiye’de enerjide dışa bağımlılığı azaltmak ve sanayide hammadde ihtiyacını karşılamak amacıyla kamu kurumlarının yürüttüğü maden, enerji hammaddeleri ve jeotermal kaynak arama faaliyetleri devam ediyor.

Bu kapsamda Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA), maden ve jeotermal kaynak arama çalışmalarını sürdürürken, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) da petrol ve doğal gaz arama faaliyetlerine yoğun şekilde devam ediyor.

Doğal gaz üretimi yüzde 176 arttı

Türkiye’de doğal gaz üretimi 2024 yılında bir önceki yıla göre yüzde 176 artışla 2,3 milyar metreküpe ulaştı. Aynı dönemde doğal gaz ithalatı yüzde 3,4 artarak 52,2 milyar metreküp oldu. Böylece yurt içi doğal gaz üretiminin toplam tüketime oranı yüzde 4,3 olarak gerçekleşti.

Ham petrol üretimi yüzde 30 arttı

2024’te ham petrol üretimi bir önceki yıla kıyasla yüzde 30 artışla günlük ortalama 104 bin 31 varile, yıllık 5,3 milyon tona çıktı. Buna karşılık ham petrol ithalatı yüzde 4,4 azalarak 30 milyon tona geriledi. Yurt içi üretimin toplam petrol arzındaki payı ise yüzde 15 olarak kaydedildi.

Madencilikte üretim artışı, ihracatta düşüş

Madencilik sektöründe 2025’in Ocak-Temmuz döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre ithalatta yüzde 7 artış, ihracatta yüzde 0,7 düşüş, üretimde ise yüzde 1,05 artış yaşandı.

İhracatta mermer, çinko, bakır, feldspat, krom, kurşun ve bor öne çıkarken, ithalatta ham petrol, doğal gaz, taş kömürü ve demir başlıca kalemler oldu.

Sakarya Doğal Gaz Sahası’nda 2028 hedefi: 15 milyar metreküp üretim

Karadeniz’deki 785 milyar metreküplük doğal gaz rezervi kapsamında yürütülen Sakarya Doğal Gaz Sahası Geliştirme Projesi ile 2023’te üretime başlandı. Sahada günlük 9,5 milyon metreküp doğal gaz üretim kapasitesineulaşıldı.

2028 yılı itibarıyla bu sahadan yıllık yaklaşık 15 milyar metreküp doğal gaz üretilmesi hedefleniyor.

Gabar’da günlük 78 bin varil petrol üretimi

2021’den bu yana yapılan çalışmalarla, Şehit Esma Çevik, Şehit Teğmen Akdeniz, Şehit Aybüke Yalçın, Mehmet İrfan Güler, Bülent Sadioğlu ve Bulmuşlar sahalarında toplam 867 milyon varil ham petrol rezervi keşfedildi.

Eylül 2025 itibarıyla Gabar bölgesinde 137 üretim kuyusu bulunuyor ve bu kuyulardan günlük yaklaşık 78 bin varil petrol çıkarılıyor.

Üretimin başladığı tarihten bu yana 4 yılda toplam 42,5 milyon varil petrol üretildi. Bölgedeki sondaj çalışmalarının artarak devam edeceği belirtildi.