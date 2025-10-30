İnegöl Emniyet Müdürlüğü Yunus ekiplerinin şüphe üzerine ‘dur’ ihtarında bulundukları motosikletli genç, hızla olay yerinden kaçtı. Polisin takibi sonucu yakalanan şüpheli Muhammed G.’nin yapılan GBT sorgulamasında hırsızlık ve kamu malına zarar verme gibi 8 ayrı suçtan aranması bulunan cezaevi firarisi olduğu tespit edildi. Muhammed G., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, şüphelinin kullandığı plakasız motosikletin de çalıntı kaydının olduğu ortaya çıktı. (DHA)

