Son zamanlarda mesleğini yerine getirmek adına haber yapan gazetecilerin artmasına dikkat çeken Gazeteciler Cemiyeti'nden şöyle bir açıklama geldi: "Bir güne daha “sabah erken saatlerde gözaltına alınan gazeteciler” haberiyle başladık. Çağrıldıklarında ifade vermeye gidecek gazetecileri evlerinden gözaltına alarak emniyete götürmek ve saatlerce avukatlarıyla görüştürmemek hukukla bağdaşmamaktadır. Son yıllarda giderek yaygınlaşan “fiili gözaltı” uygulamasının, gazetecilere gözdağı vermek ve gazetecilik mesleğini yıpratmak dışında bir amacı olamaz. Gazeteciler Cemiyeti olarak derhal “fiili gözaltı” uygulamasına son verilmesini istiyoruz. Ayrıca bazı basın kuruluşlarında operasyon öncesi gözaltına alınacaklar listelerinin yayınlandığını bir kez daha gördük. Bu bilgilerin özellikle meslek ilkelerinden uzaklaşmış gazeteciler tarafından yaygınlaştırılmaması çağrısında da bulunuyoruz. Gazeteciliğin temel ilkesi teyittir ve gazeteci kimsenin sözcüsü, niyet okuyucusu olmamalıdır." denildi.

Muhabir: Şevval Ateş