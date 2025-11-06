Ticaret Bakanlığı öncülüğünde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri iş birliğiyle düzenlenen “Ankara e-İhracat Zirvesi”, TOBB Konferans Salonu’nda başladı.

Törenin açılışında konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ekonomisinde cari işlemler açığında makul seviyelerin korunduğunu belirterek, “Eylülde 1 milyar dolar, ekimde yarım milyar dolar cari fazla bekliyoruz. Böylece dört ay üst üste cari fazla vermiş olacağız” dedi.

Bolat, mal ve hizmet ihracatında 391,5 milyar dolarlık başarıya ulaşıldığını hatırlatarak, e-ticaretin pandemiyle birlikte hızlı büyüme gösterdiğini ifade etti. Türkiye’de e-ticaretin toplam ticaret içindeki payının 2019’da yüzde 4,5 iken, geçen yıl yüzde 20’ye ulaştığını söyledi.

“E-ihracatta firmalara destek oluyoruz”

Bakan Bolat, 2019-2024 döneminde e-ticaret hacminin yıllık bileşik büyüme oranının yüzde 86 olduğunu belirterek, “Ülkemizde e-ticaret hacmi 2024 yılında 3 trilyon lirayı aştı” dedi.

Bolat, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya’nın e-ticarette ilk 5 il olduğunu, yemek, giyim, ayakkabı, aksesuar ve elektronik sektörlerinin öncü konumda yer aldığını vurguladı.

2023’te yaklaşık 7 bin olan e-ihracatçı sayısının yüzde 62 artışla 11 bin 283’e yükseldiğini bildiren Bolat, Türkiye’nin en çok ABD, Almanya, Azerbaycan, Romanya ve Polonya’ya e-ihracat yaptığını kaydetti.

Bolat, Resmî Gazete’de yayımlanan düzenlemeyle konsinye ihracatın basitleştirilmiş gümrük beyannamesiyle yapılabileceğini belirterek, bunun e-ihracat için önemli bir kolaylık olduğunu söyledi.

500 milyon liralık e-ihracat kredi paketi

Yeni bir destek programının müjdesini veren Bolat, “Türk Eximbank, Hazine ve Maliye Bakanlığımızın garantisiyle, İhracatı Geliştirme AŞ (İGE) kefaletiyle hazırlanan e-İhracat Destek Paketini devreye aldı. Bu kapsamda, 500 milyon liralık kredi sağlanacak. Krediler, 6 ay ana para ödemesiz, 12 aya kadar vadeli olacak” dedi.

Ayrıca Dijital Teşvik Takip Modülünün de devreye alındığını belirten Bolat, teşvik başvurularının artık dijital ortamda izlenebileceğini açıkladı.

Bolat, Türkiye’nin geçen yıl 6,5 milyar dolar e-ihracat yaptığını ve toplam ihracat içindeki payının yüzde 2,7’ye ulaştığını belirterek, “Hedefimiz 2030’lu yıllarda e-ihracatın payını yüzde 10’a çıkarmak. E-ihracatçılara desteğimiz tamdır.” ifadelerini kullandı.

“Türkiye’yi en çok ihracat yapan ilk 10 ülke arasına sokacağız”

TİM Başkanı Mustafa Gültepe, konuşmasında Türkiye’yi en çok ihracat yapan ilk 10 ülke arasına sokmayı hedeflediklerini söyledi. Gültepe, “Bunu başarmak için teknoloji, AR-GE, inovasyon ve markalaşma gücümüzü artırmamız gerekiyor” dedi.

Küresel e-ihracat hacminin 2024’te yaklaşık 1,5 trilyon dolara ulaşacağını belirten Gültepe, Türkiye’nin bu alanda hızla büyüdüğünü ifade etti. Gültepe, geçen yıl e-ihracatın 6,5 milyar dolara ulaştığını ve özellikle ayakkabı sektöründe e-ihracat payının yüzde 25’lere çıktığını söyledi.

2030 hedefinin e-ihracatın genel ihracattaki payını yüzde 10’a çıkarmak olduğunu vurgulayan Gültepe, zirve kapsamında Asset Worldwide Express ile imzalanan iş birliği protokolüyle, ihracatçıların Avrupa, Amerika ve Orta Doğu pazarlarına hızlı ve düşük maliyetle erişim sağlayacağını belirtti.

Üç önemli iş birliği protokolü imzalandı

Zirvede üç önemli protokol imzalandı:

Ticaret Bakanlığı, Türk Eximbank ve İGE AŞ arasında “e-İhracatın Finansmanı İşbirliği Protokolü”,

İhracat Akademisi, TOBB ve TOBB ETÜ arasında “Eğitim İşbirliği Protokolü”,

TİM ve Asset Worldwide Express arasında “Lojistik ve e-İhracat Finansmanı İşbirliği Protokolü”.

Ankara e-İhracat Zirvesi, alanında uzman konuşmacıların katılımıyla 8 Kasım’a kadar sürecek sektörel oturumlarla devam edecek.