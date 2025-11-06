Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), başkent genelinde kültür ve sanat yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda, Polatlı ilçesinde yapımı süren Fatih Sultan Mehmet Kültür Merkezi projesi, ilçenin sosyal ve kültürel yaşamına yeni bir soluk getirmeye hazırlanıyor.

İnşaatı yüzde 40 seviyesindeyken Polatlı Belediyesi’nden devralınan kültür merkezi, modern mimarisi, işlevsel alanları ve güçlü teknik altyapısıyla öne çıkıyor. ABB yetkilileri, merkezin tamamlanmasının ardından bölge halkına çok yönlü kültürel ve sosyal hizmetler sunulacağını belirtti.

Yaklaşık 6 bin 600 metrekarelik inşaat alanına sahip olan merkez, betonarme ve çelik taşıyıcı sistemin bir arada kullanıldığı çağdaş bir yapıyla inşa ediliyor. Bodrum, zemin ve 1. kattan oluşan binada 511 kişilik profesyonel gösteri, konferans ve tiyatro salonu yer alıyor. Bu salon, Polatlı’da düzenlenecek konser, tiyatro, panel ve çeşitli kültürel etkinliklerin yeni adresi olacak.

Projede ayrıca, 42 araçlık kapalı ve 21 araçlık açık otopark, geniş fuaye alanları, kütüphane, kurs odaları, fitness salonları, kulis odaları ve kafeterya gibi birçok sosyal donatı bulunuyor.

ABB, kültür merkezinin kısa sürede tamamlanarak hizmete açılmasıyla birlikte Polatlı’nın sanat, eğitim ve sosyal yaşamının merkezi haline gelmesini hedefliyor.