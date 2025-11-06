GONCAGÜL KONAŞ

Ankara Tabip Odası (ATO), Ankara Diş hekimleri Odası (ADO) ve Ankara Veteriner Hekimleri Odası (AVHO), Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulan “Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”ne karşı ortak bir basın açıklaması yaptı. Ankara Tabip Odası’nda gerçekleştirilen toplantıda konuşan oda başkanları, teklifle birlikte sağlık alanında faaliyet gösteren özel kuruluşlardan her yıl yüksek miktarda harç alınmasının planlandığını belirterek, düzenlemeyi “hekimleri haraca bağlayan bir uygulama” olarak nitelendirdi. Meslek odaları, ekonomik krizin faturasının sağlık çalışanlarına kesildiğini ve düzenlemenin serbest çalışan hekimleri zor durumda bırakacağını vurguladı.

“SAĞLIKTA YENİ BİR ADALETSİZLİK KAPIDA”

ADO Başkanı Dr. Serkan Er, torba yasa teklifinin sağlık hizmeti sunumunda yeni bir adaletsizlik yarattığını belirterek şöyle konuştu: “İktidar partisi milletvekillerinin imzası ile 17 Ekim 2025 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulan Torba Yasa teklifi, sağlık hizmeti sunumunda yeni bir haksızlığa ve adaletsizliğe yol açmaktadır. Bu teklif, hekimleri, diş hekimlerini ve veteriner hekimleri ekonomik baskı altına almayı hedeflemektedir.”

Dr. Er, teklifle birlikte sağlık alanında faaliyet gösteren özel kuruluşlardan her yıl yüksek tutarda harç alınmasının planlandığını ifade etti. “Büyükşehirlerde iki katı olmak üzere her yıl için muayenehane uygunluk belgesine 20 bin TL, özel poliklinik ruhsatnamesine 30 bin TL, özel tıp merkezi ruhsatnamesine 50 bin TL olacak şekilde ‘harç’ adı altında ‘haraç’ alınması önerilmektedir.” dedi.

Er, diş hekimliği ve veteriner hekimliği alanındaki harç miktarlarını da aktararak, “Ağız ve diş sağlığı muayenehanelerinden 20 bin, polikliniklerinden 30 bin, merkezlerinden 40 bin, hastanelerinden 40 bin lira alınması öngörülüyor. Veteriner muayenehaneleri 10 bin, veteriner poliklinikleri 20 bin, hayvan hastaneleri ise 40 bin lira harç ödeyecek.” bilgisini paylaştı.

“EKONOMİDEKİ KÖTÜ GİDİŞATIN BEDELİ HEKİMLERE KESİLİYOR”

Dr. Serkan Er, hükümetin ekonomik kriz karşısında yeni gelir kalemi olarak hekimleri hedef aldığını belirterek şunları söyledi: “Açıkça görmekteyiz ki, ekonomideki kötü gidişatın faturası bu kez hekimlere kesilmektedir. Makroekonomik göstergeleri her geçen gün bozulan Türkiye ekonomisi için kaynak yaratma çalışmalarında sıra hekimlere gelmiştir. Bu düzenleme ile hekim emeği, keyfi ve hukuksuz ekonomik dayatmalarla baskı altına alınmak istenmektedir.”

Er, kamu kaynaklarının kullanımındaki adaletsizliğe de dikkat çekerek, “Hükümet 2024 yılında –657 milyar lirası yap-işlet-devret ve KÖİ projelerini yapan şirketlerin olmak üzere– 2,2 trilyon liralık vergi tatbikinden vazgeçmiştir. Her yıl kamu zararına yol açan şehir hastaneleri için 2025 yılının ilk dokuz ayında harcanan para 80 milyar 916 milyon lirayı bulmuştur. Bütçenin ‘kim için’ ve ‘nasıl kullanıldığı’ sorularının cevabı ortadadır.” ifadelerini kullandı.

“SERBEST ÇALIŞAN HEKİMLER HEDEF ALINIYOR”

Er, söz konusu düzenlemenin serbest çalışan hekimleri zor durumda bırakacağını ifade etti. “Bu yasa teklifi, serbest çalışan hekimleri ve küçük ölçekli muayenehaneleri hedef alıyor. Türkiye sağlık ortamının en az üçte birini kontrol eden büyük özel sağlık gruplarına alan açmak, bağımsız çalışan hekimleri bu zincirlere mecbur bırakmak amaçlanıyor.” dedi.

Er, hekimlerin yıllardır idari, hukuki ve ekonomik baskılarla mücadele ettiğini belirterek, “Muayenehanelerin açılışını zorlaştıran, denetim baskısını artıran düzenlemelerle başlayan süreç, şimdi mali bir kuşatma haline getiriliyor.” ifadelerini kullandı.

“VERGİDE ADALET İLKESİ ZEDELENİYOR”

Er, düzenlemenin Anayasa’ya ve vergide adalet ilkesine aykırı olduğunu söyledi. “Anayasa’nın eşitlik ilkesine aykırılık taşıyan, hekimleri, diş hekimlerini ve veteriner hekimleri haraca bağlayan bu düzenleme, çalışma hakkını kısıtlamakta ve çalışma barışını bozmaktadır. Ekonomik sorunlarla, ölçüsüz denetleme ve cezalarla boğuşan serbest çalışan hekimleri bir kez daha cezalandırmayı amaçlayan bu haksız uygulamadan derhal vazgeçilmelidir” şeklinde konuştu.

Er, veteriner hekimliğin de sağlık hizmetlerinin ayrılmaz bir parçası olduğunu vurgulayarak, “Bizler toplum sağlığı için çalışan hekimleriz. Hayvan sağlığına yönelik bu ağır mali yük, dolaylı olarak halk sağlığını da olumsuz etkileyecektir.” ifadelerini kullandı.

“SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM ANLAYIŞINA SON VERİLMELİ”

Ortak açıklama, üç meslek odasının imzasıyla şu çağrıyla sona erdi: “Ekonomideki ve sağlık sistemindeki kronik sorunlara kalıcı çözümler üretmek yerine, palyatif ve günlük tedbirlerle yaklaşan Sağlıkta Dönüşüm anlayışına son verilmesini istiyoruz. Hekim emeğini değersizleştiren, halkın sağlık hakkını tehdit eden bu düzenlemelerden vazgeçilmelidir.”