İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Adli Tıp Kurumu’nca yapılan analizler sonucunda, kan ve saç örneklerinde herhangi bir madde tespit edilmeyen Hadise Açıkgöz, Mert Yazıcıoğlu, Demet Evgar, Özge Özpirinçci, Meriç Aral, Ceren Moray ve Duygu Özaslan hakkında takipsizlik kararı verildi.

Soruşturma, aralarında İrem Derici, Kubilay Aka, Kaan Yıldırım, Berrak Tüzünataç, Feyza Altun, Derin Talu, Deren Talu, Ziynet Sali, Birce Akalay, Dilan Polat, Engin Polat ve Metin Akdülger gibi ünlü isimlerin de bulunduğu geniş kapsamlı bir dosya kapsamında yürütülüyor.

Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan incelemelerde, 7 ünlü ismin test sonuçlarının negatif çıktığı belirlendi. Bu doğrultuda, savcılık Hadise, Mert Yazıcıoğlu, Demet Evgar, Özge Özpirinçci, Meriç Aral, Ceren Moray ve Duygu Özaslan için takipsizlik kararı verdi.

Soruşturmanın diğer ünlü isimler yönünden devam ettiği bildirildi.