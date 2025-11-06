atv’nin OGM Pictures imzalı yeni dizisi “Abi” sete çıktı. Uzun süredir hazırlıkları devam eden dizinin çekimleri bugün Kenan İmirzalıoğlu’nun sahneleriyle başladı. Dizide İmirzalıoğlu’na başrolde Afra Saraçoğlu eşlik ediyor.

Saraçoğlu’nun, partneri Kenan İmirzalıoğlu ile ilk kez kostüm provasında bir araya geldiği öğrenildi. Genç oyuncunun ilk set günü ise cuma günü olacak. Dizinin ilk gününden paylaşılan kareler sosyal medyada kısa sürede ilgi gördü.

Güçlü Oyuncu Kadrosu Dikkat Çekiyor

Cerrah Doğan Hancıoğlu’nun baba ocağına dönüşüyle başlayan olayları konu alan Abi dizisi, etkileyici hikayesi ve güçlü kadrosuyla dikkat çekiyor. Dizide başlıca rolleri:

Kenan İmirzalıoğlu (Doğan Hancıoğlu), Afra Saraçoğlu (Çağla Öncü), Diren Polatoğulları (Behram), Sinan Tuzcu (Sinan Hancıoğlu), Toprak Sağlam (Altın), Tarık Pabuçcuoğlu (Tahir Hancıoğlu), Nihal Koldaş (Saadet), Tülay Bursa (Lamia), Asude Kalebek (Melek Hancıoğlu), Tuğçe Açıkgöz (Gülüşan), Serkay Tütüncü (Yılmaz), Esra Şengünalp (Mahinur), Yaren Yapıcı (Gülsüm), Ebrar Karabakan (Didem), Ayşen Sezerel (Nigâr), Buse Arslan (Savcı Leyla)

OGM Pictures imzalı Abi, dramatik yapısı, etkileyici senaryosu ve üst düzey oyuncu performanslarıyla sezonun en iddialı dizilerinden biri olmaya hazırlanıyor.