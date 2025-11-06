ABD’de federal hükümetin kapalı kalması, ekonomik veri akışında aksamaların sürmesine neden oluyor. Bu süreçte alternatif göstergeler ve Fed yetkililerinin açıklamaları yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

ADP Araştırma Enstitüsü verilerine göre, ABD’de özel sektör istihdamı ekimde 42 bin kişi artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Analistler, bu verinin iş gücü piyasasındaki zayıflama endişelerini bir miktar hafiflettiğini belirtti.

Ayrıca, Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) tarafından açıklanan hizmet sektörü PMI verisi de ekimde 52,4’e yükselerek beklentileri aştı. Veriler, ekonomik aktivite ve büyüme açısından olumlu sinyaller verdi.

Fed cephesinde de açıklamalar dikkat çekti. Fed Yönetim Kurulu Üyesi Stephen Miran, mevcut faiz oranlarının fazla kısıtlayıcı olduğunu ve ülke ekonomisi için risk oluşturduğunu söyledi. Bu açıklamaların ardından para piyasalarındaki faiz indirimi beklentileri zayıfladı, Fed’in aralık ayında faiz indirimine gitme olasılığı yüzde 62’ye geriledi.

Trump Dönemi Tarifeleri Yüksek Mahkeme Gündeminde

ABD Yüksek Mahkemesi’nde görülen tarife davası piyasaların odağında yer aldı. Dava, eski Başkan Donald Trump’ın uyguladığı tarifelerin başkanın acil durum yetkilerini aşıp aşmadığını değerlendiriyor.

Trump yönetimini savunan John Sauer, söz konusu tarifelerin “vergi değil, dış ticareti düzenleme yetkisi kapsamında” olduğunu ifade etti.

Tarifelere itiraz eden şirketlerin avukatı Neal Katyal ise Trump’ın Kongre’yi devre dışı bırakarak ABD tarihinde “en büyük vergi artışlarından birini” uyguladığını savundu.

Henüz karar açıklanmazken, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, kararın Trump yönetiminin lehine olacağı yönünde iyimser olduğunu belirtti. Analistler, davanın sonucunun piyasaların yönü üzerinde belirleyici olabileceğini vurguladı.

ABD’de 40 Havalimanında Kapasite Azalacak

ABD’de tarihin en uzun süren hükümet kapanması sürerken, Ulaştırma Bakanı Sean Duffy, 40 havalimanında kapasitenin yüzde 10 azaltılacağını açıkladı.

FAA Yöneticisi Bryan Bedford, kontrolörlerin üzerindeki baskıyı azaltmak amacıyla bu kararın alındığını belirtti.

Kapanmanın ne zaman sona ereceği belirsizliğini korurken, yatırımcılar piyasa tepkilerini yakından izliyor.

New York Borsası Yükselişle Kapandı

Bu gelişmelerin ardından New York Borsası pozitif bir seyir izledi.

S&P 500 endeksi %0,37,

Nasdaq endeksi %0,65,

Dow Jones endeksi %0,48 oranında değer kazandı.

ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi %4,15 seviyesinde seyrederken, dolar endeksi 100 seviyesinde işlem görüyor.

Altının ons fiyatı %0,1 artışla 3.987 dolarda, Brent petrolün varili ise %0,3 yükselişle 63,6 dolarda işlem görüyor.

Avrupa’da Gözler İngiltere Merkez Bankası’nın Faiz Kararında

Avrupa borsaları dün yükselişle kapanırken, yatırımcıların odağı İngiltere Merkez Bankası’nın (BoE) faiz kararı oldu.

BoE’nin faiz oranını %4 seviyesinde sabit tutması beklenirken, bir sonraki faiz indiriminin Şubat 2026’da gerçekleşebileceği öngörülüyor.

Bölge genelinde bütçe tartışmaları sürerken, Fransa’da bütçe görüşmeleri anlaşmazlıklar gölgesinde devam ediyor. Ayrıca Belçika’da askeri üsler üzerinde dron hareketliliği tespit edildiği bildirildi.

Dün Avrupa’da:

FTSE 100 %0,64,

DAX 40 %0,42,

CAC 40 %0,08,

FTSE MIB 30 %0,41 yükseldi.

Asya Borsalarında Pozitif Seyir Hakim

ABD’de artan risk iştahının etkisiyle Asya piyasaları da yükseldi.

Japonya’da hizmet sektörü PMI verisi 53,1 ile beklentilerin üzerinde gelirken, Toyota hisseleri güçlü kâr beklentisiyle %4,5 değer kazandı.

Kapanışa doğru:

Nikkei 225 %1,5,

Kospi %1,6,

Hang Seng %1,6,

Şanghay Bileşik Endeksi %0,9 arttı.

Yurt İçinde Gözler Para ve Banka İstatistiklerinde

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi günü %0,52 artışla 10.970,37 puandan tamamladı.

Dolar/TL ise 42,10 seviyelerinde işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise İngiltere’nin faiz kararı, Almanya sanayi üretimi ve Avro Bölgesi perakende satış verilerinin takip edileceğini belirtti.

ABD’de ise hükümet kapanması nedeniyle kamu kurumlarına ait verilerin açıklanmayacağı bildirildi.