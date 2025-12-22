Teknoloji ve yapay zeka şirketlerinin öncülüğünde cuma günü piyasalarda görülen yükseliş, yeni haftanın ilk işlem gününe de taşındı. Geçen hafta Fed politikalarına ilişkin belirsizlikler ve teknoloji hisselerine yönelik endişelerle gerileyen borsalar, yatırımcılar için alım fırsatı sundu.

Yıl sonuna doğru hisse senedi piyasalarında ralli beklentilerinin güçlenmesi, küresel piyasalarda risk iştahını artırırken, yapay zeka ve teknoloji şirketlerine yönelik yükseliş beklentileri de piyasalara destek verdi. Özellikle kısa vadeli getirilerin sermaye harcamalarını aşabileceği endişesiyle baskı altında kalan çip üreticisi şirket hisseleri, yapay zeka ve veri merkezlerine yönelik talebin güçlü kalacağı beklentisiyle toparlandı.

Fed Beklentileri Piyasaları Destekliyor

ABD’de enflasyon ve istihdam verilerinin beklentilerin altında gelmesi, Fed’in gelecek yıl faiz indirimine gidebileceğine yönelik beklentileri güçlendirdi. Fed yetkilileri, iş gücü piyasasındaki yavaşlamanın ekonomik büyümeyi olumsuz etkilemesinden endişe ederken, erken faiz indirimlerinin enflasyonu yeniden hızlandırabileceği riskine de dikkat çekiyor.

New York Fed Başkanı John Williams, mevcut para politikasının yeterince sıkı olduğunu belirterek, “Şu aşamada faizlerde yeni bir ayarlama için acil bir ihtiyaç görmüyorum” değerlendirmesinde bulundu.

Makro Veriler Yakından İzleniyor

ABD’de Michigan Üniversitesi tarafından ölçülen tüketici güven endeksi aralık ayında aşağı yönlü revize edilerek 52,9 seviyesine indi. Kısa vadeli enflasyon beklentisi yüzde 4,5’ten yüzde 4,2’ye gerileyerek 11 ayın en düşük seviyesine inerken, uzun vadeli enflasyon beklentisi yüzde 3,2 oldu.

Yarın açıklanacak ABD büyüme verisinin üçüncü çeyrekte ekonominin güçlü seyrini koruduğunu göstermesi bekleniyor. Bu beklenti de küresel piyasalardaki yükselişi destekleyen unsurlar arasında yer aldı.

Jeopolitik Riskler ve Emtia Piyasaları

Jeopolitik cephede Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, saldırıların sona ermesi için Rusya’ya yönelik baskının artırılması gerektiğini vurguladı. ABD’nin Venezuela açıklarında üçüncü bir petrol tankerini takibe aldığına yönelik haberler de yakından izleniyor.

Bu gelişmelerle ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,17 seviyesinde seyrederken, dolar endeksi 98,6’da yatay bir görünüm sergiliyor. Artan jeopolitik riskler ve Fed’e ilişkin faiz indirimi beklentileriyle altının ons fiyatı 4.400 doların üzerine çıkarak rekor tazeledi. Gümüşün ons fiyatı da 69,5 dolarla tarihi zirvesini gördü. Brent petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,7 artışla 60,6 dolara yükseldi.

New York Borsası Yükseldi

New York borsası cuma gününü pozitif tamamladı. Oracle hisseleri TikTok’un ABD operasyonlarını devralmaya yönelik girişimde yer aldığı haberinin ardından yüzde 6,6 yükseldi. Micron hisseleri güçlü bellek çipi talebi beklentileriyle yüzde 7 değer kazanırken, Nvidia hisseleri Çin’e yönelik çip sevkiyatlarına ilişkin haberlerle yüzde 3,9 yükseldi. Nike hisseleri ise Çin satışlarına dair endişeler nedeniyle yüzde 10,7 geriledi.

Bu gelişmelerle Dow Jones endeksi yüzde 0,38, S&P 500 yüzde 0,89 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,31 değer kazandı.

Avrupa ve Asya Borsalarında Pozitif Seyir

Avrupa borsaları ECB’nin faizleri sabit tutması ve BoE’nin 25 baz puanlık faiz indirimi sonrası haftayı yükselişle kapattı. Almanya’da tüketici güveni zayıflarken, İngiltere’de perakende satışlar kasım ayında düşüş kaydetti.

Asya borsaları ise haftaya yükselişle başladı. Japonya Merkez Bankası’nın faiz artırımına rağmen yenin zayıf seyri ve tahvil faizlerindeki yükseliş dikkat çekti. Çin Merkez Bankası kredi faizlerini sabit tuttu.

Borsa İstanbul’da Sınırlı Yükseliş

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi cuma gününü yüzde 0,06 artışla 11.341,90 puandan tamamladı. Dolar/TL 42,81 seviyesinde seyrederken, Türkiye’nin 5 yıllık CDS’i 206 puana gerileyerek Mayıs 2018’den bu yana en düşük seviyeyi gördü.

Analistler, bugün yurt içinde Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi, yurt dışında ise İngiltere büyüme verileri ve ABD Chicago Fed Ulusal Aktivite Endeksi’nin takip edileceğini belirtti.