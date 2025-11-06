Trendyol Süper Lig’de 12. Hafta Programı Belli Oldu: Haftanın Açılış Maçında Gençlerbirliği Başakşehir’i Konuk Edecek

Trendyol Süper Lig’de 12. haftanın programı belli oldu. Haftanın açılış maçında Gençlerbirliği, RAMS Başakşehir’i ağırlayacak. Karşılaşma, Eryaman Stadyumu’nda saat 20.00’de başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklanan programa göre Süper Lig’in 12. haftasında oynanacak maçlar şöyle:

8 Kasım Cuma:

🕗 20.00 Gençlerbirliği – RAMS Başakşehir (Eryaman Stadyumu)

9 Kasım Cumartesi:

🕓 14.30 Gaziantep FK – Çaykur Rizespor (Gaziantep Stadyumu)

🕔 17.00 Trabzonspor – Corendon Alanyaspor (Papara Park)

🕗 20.00 Kasımpaşa – Göztepe (Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu)

🕗 20.00 Hesap.com Antalyaspor – Beşiktaş (Corendon Airlines Park Antalya)

10 Kasım Pazar:

🕓 14.30 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük – TÜMOSAN Konyaspor (Atatürk Olimpiyat Stadyumu)

🕔 17.00 Kocaelispor – Galatasaray (Kocaeli Stadyumu)

🕗 20.00 Fenerbahçe – Zecorner Kayserispor (Chobani Stadyumu)

🕗 20.00 Samsunspor – ikas Eyüpspor (Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu)