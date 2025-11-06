İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 ilde gerçekleştirilen alkollü içki kaçakçılığı ve sahteciliği operasyonları kapsamında 13 yasa dışı imalathanenin deşifre edildiğini, 179 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığını açıkladı.

Cumhuriyet başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlükleri KOM Şube Müdürlüklerince düzenlenen operasyonlarda önemli miktarda kaçak ürün ele geçirildi.

Operasyonlar sonucunda 30 bin 836 şişe kaçak ve sahte alkollü içki, 16 bin 888 litre etil alkol ve 4 bin 564 litre sahte alkollü içki ele geçirilirken, 13 yasa dışı imalathane tespit edilerek kapatıldı.

Bakan Yerlikaya, operasyonlara ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sahte alkol üretiminin sadece bir suç değil, aynı zamanda toplum sağlığını tehdit eden ölümcül bir tehlike olduğunu vurguladı. Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

“Sahte alkol üretimi sadece bir suç değil, toplum sağlığını tehdit eden ölümcül bir tuzaktır. Bu ürünleri piyasaya sürenler, vatandaşlarımızın sağlığını ve hayatını hiçe saymaktadır. Lütfen şüpheli durumları 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirin. Biz gereğini yaparız. Emeği geçenleri tebrik ediyorum.”

Yerlikaya, operasyonlarla birlikte sahte ve kaçak alkol üretiminin önüne geçilerek, vatandaşların can güvenliğinin korunduğunu belirtti.