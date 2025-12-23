Beyaz et üreticisi Tibet Bahar, hindi lezzetini daha kısa sürede ve pratik şekilde sofralara taşımak mümkün olduğunu belirtiyor. Antalya Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren firmanın yönetim kurulu üyesi Bahar, Türkiye’de yılbaşı sofralarında hindinin 1980’lerden bu yana bir gelenek olduğunu ifade etti.

Ailece Paylaşılan Bir Gelenek

Tibet Bahar, hindi etinin porsiyon büyüklüğü ve yapısı nedeniyle aile sofraları için ideal olduğunu söylüyor:

“Hindi, boyut olarak ailece paylaşmak için ideal bir et. Dünyada her dönem tüketiliyor ama bütün hindi denildiğinde akla ilk yılbaşı geliyor. İdeal şartlarda 5 kiloluk bir hindiyi 800–1000 TL arasında bulmak mümkün.”

Marinasyonla Lezzeti Artırın

Hindi etinin uzun pişme süresi nedeniyle doğru pişirme yöntemlerinin önemine dikkat çeken Bahar, özellikle göğüs etinin kuruma eğilimine değiniyor:

“Göğüs eti kuruyabiliyor. Bu nedenle marinasyon çok önemli. Bütün hindiyi pişirecekseniz, baharatlarla marine edip fırın torbasında pişirmenizi öneriyoruz. Bu şekilde daha güzel bir lezzet elde edebilirsiniz.”

Zamandan Tasarruf Sağlayan Alternatif Hindi Ürünleri

Zamanı kısıtlı olan aileler için pratik çözümler de mevcut. Bahar, marketlerde satılan rosto, tandır ve konservelik hindi ürünlerinin hem pratik hem de ekonomik olduğunu belirtti:

“Küçük bir hindi lezzetiyle sofrayı zenginleştirmek isteyenler için bu ürünler büyük kolaylık sağlıyor.”

Şeften Pişirme Tavsiyeleri

Ar-Ge mutfak şefi Hüseyin Arslan, hindinin yüksek proteinli ve düşük yağlı bir et olduğunu vurguluyor:

“Ortalama 4–4,5 kilogramlık bir hindinin fırında 165 derecede 3–3,5 saat pişmesi gerekiyor. Fırına girmeden önce en az 2 saat, mümkünse 24 saat marine edilmesini öneriyoruz. İç dolgu tercihi tamamen size bağlı; kestaneli, sade veya ciğerli pilav kullanabilirsiniz.”

Hazır ve inovatif hindi ürünleri sayesinde yılbaşı sofraları daha kısa sürede hazırlanabiliyor. Arslan, bütün bir hindinin hazırlanmasının yaklaşık 5 saat sürdüğünü, hazır ürünlerle bu sürenin 1–1,5 saate düştüğünü söylüyor:

“Bu ürünleri marine etmenize gerek kalmadan direkt pişirebiliyorsunuz. Hem ekonomik hem de lezzetli ürünler, yılbaşı sofralarını zahmetsiz şekilde taçlandırıyor.”