Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) üyeleri ve çok sayıda yurttaşın, asgari ücretin geçim koşullarına uygun belirlenmesi talebiyle İstanbul’dan başlattığı yürüyüş devam ediyor. En son Eskişehir’de bulunan yürüyüş kolunun, bugün (23 Aralık Salı) saat 14.30’da Ankara’ya ulaşması ve Atatürk Anıtı’nda basın açıklaması yapması bekleniyor.

Ankara’da yapılacak açıklamada, artan hayat pahalılığı karşısında mevcut asgari ücretin yetersiz kaldığına dikkat çekilecek. DİSK, ücretlerin barınma, gıda, ulaşım ve temel ihtiyaçları karşılayacak düzeyde belirlenmesi gerektiğini vurguluyor.

Yürüyüşe katılan DİSK üyeleri ve yurttaşlar, “insanca yaşam”, “emeğin hakkı” ve “geçinilebilir ücret” talepleriyle Ankara’da hükümete çağrıda bulunacak. Atatürk Anıtı’nda yapılması planlanan açıklamanın ardından eylemin sona ermesi öngörülüyor.