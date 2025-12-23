AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgiye göre, Türkiye'de sonbahar mevsimi yağış miktarının uzun yıllar ortalaması 132,7 milimetre ölçüldü. Türkiye'ye 2024 sonbaharında 115,4 milimetre, bu sonbaharda ise 108,3 milimetre yağış düştü.

Buna göre, ülkede 2025 sonbahar yağışları uzun yıllar ortalamasına göre yüzde 18, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6 azaldı.

Bu yıl sonbahar yağışları Çanakkale, Balıkesir ve İzmir'in batı kesimleri, Düzce ve Bolu civarı ile Samsun'un doğu kesimlerinde normaline göre yüzde 20'den fazla artarken, Güneydoğu Anadolu'nun güney kesimleri ve Adana çevrelerinde ise normaline göre yüzde 60'ın üzerinde azaldı.

En az yağış Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde

Bölgelere göre ise Ege Bölgesi, bu sonbaharda normali civarında yağış aldı. Diğer bölgelere normalin altında yağış düşerken en fazla azalma gösteren yüzde 52 ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi oldu. Sonbaharda en az yağış 47,2 milimetre ile yine Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ne düştü.

Bu sonbaharda illere göre, en fazla yağış 446 milimetre ile Rize'de, en az yağış ise 30,2 milimetre ile Şanlıurfa'da kaydedildi.

Normaline göre en fazla artış yüzde 35 ile Çanakkale'de, en fazla azalma ise yüzde 63 ile Şanlıurfa'da gerçekleşti.

Ayrıca Çanakkale'de son 15 yılın, Ordu'da son 14 yılın, Sivas'ta da son 11 yılın en yüksek sonbahar yağışları kaydedildi.

Sonbahar mevsiminde yağışın bölgelere dağılımı şöyle:

Bölgeler 2025 sonbahar mevsimi (mm) Normal (mm) 2024 sonbahar mevsimi (mm) Normaline göre bu yıl değişim (%) Geçen yıla göre bu yıl değişim (%) Marmara 173,5 186,1 117,8 7 azalma 47 artma Ege 133,4 136,3 76,6 Normali civarında 74 artma Akdeniz 102,3 143,9 106,7 29 azalma 4 azalma İç Anadolu 66 83,2 60,2 21 azalma 10 artma Karadeniz 181,9 196,5 239,3 7 azalma 24 azalma Doğu Anadolu 79,9 111,9 111,7 29 azalma 29 azalma Güneydoğu Anadolu 47,2 98,4 67,4 52 azalma 30 azalma