Tokat 2. Sulh Ceza Hakimliği tarafından yapılan başvuruda, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 26. maddesindeki “Sürücü, aynı zamanda araç sahibi değilse, ayrıca tescil plakasına da aynı miktar için ceza tutanağı düzenlenir” hükmünün Anayasa’ya aykırı olduğu iddia edilmişti.

Başvuruda, araç sahibinin kendi kusuru olmamasına rağmen ceza almasının cezanın şahsiliği ve hukuk devleti ilkeleriyle çeliştiği vurgulandı.

AYM Kararının Gerekçesi

Yüksek Mahkeme, yaptığı incelemede:

Anayasa’nın 38. maddesinde güvence altına alınan suçun ve cezanın kanuniliği ilkesinin, cezaların yalnızca kanunda belirtilen fiillere uygulanabileceğini

Cezanın şahsiliği ilkesine göre, bir kişinin yalnızca kendi kusurlu fiilinden sorumlu tutulabileceğini

Başkasının fiilinden dolayı ceza verilemeyeceğini

belirtti.

AYM kararına göre artık usulsüz çakar lamba kullanan sürücünün araç sahibi olup olmadığına bakılmaksızın, ceza yalnızca fiili gerçekleştiren sürücüye uygulanacak.