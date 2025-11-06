ABD Başkanı Donald Trump, New York belediye başkanlığı seçimlerine dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Miami’de düzenlenen **“Amerika İş Forumu”**nda konuşan Trump, New York’taki seçim sonuçlarından memnun olmadıklarını ifade etti.

Trump, konuşmasında yönetiminin ekonomi alanında önemli başarılar elde ettiğini belirterek, “Görevdeki bir yılda, Joe Biden yönetiminin dört yılda yaptıklarından daha fazlasını başardık” dedi.

New York’ta yapılan belediye başkanlığı seçimlerini kazanan Demokrat aday Zohran Mamdani hakkında da konuşan Trump, “5 Kasım 2024’te Amerikan halkı hükümetimizi geri aldı ve egemenliğimizi yeniden kazandık. Ancak dün gece New York’ta egemenliğimizin bir kısmını kaybettik. Bununla ilgileneceğiz, endişelenmeyin” ifadelerini kullandı.

Trump, seçimlerin “hileli” şekilde gerçekleştirildiğini iddia ederek, “New York'ta olanları izleyin. Umarım olmaz ama korkunç şeyler olduğunu göreceksiniz. Kongre'deki Demokratların Amerika'ya ne yapmak istediğini görmek istiyorsanız, New York'taki seçim sonuçlarına bakın” dedi.

Cumhuriyetçilerin seçim sonuçlarından memnun olmadığını dile getiren Trump, bu durumun “ülkenin egemenliği” açısından endişe verici olduğunu savundu.