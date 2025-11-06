MasterChef Türkiye’nin bu haftaki bölümünde ünlü oyuncu Fırat Çelik konuk olarak mutfağa girdi. Başarılı oyunculuk kariyerinin yanı sıra mutfaktaki yeteneğiyle de dikkat çeken Çelik, performansıyla geceye damga vurdu.

“Gelin Takımı” filmiyle beyazperdede, “Mehmet Fetihler Sultanı” dizisiyle ekranda izleyicilerin karşısına çıkan Fırat Çelik, bu kez şef önlüğü giyerek MasterChef tezgahına geçti.

Fransa’nın ünlü yemeği Steak au Poivre (karabiber soslu bonfile) ve patates püresi hazırlayan oyuncu, hem sunumuyla hem de lezzetiyle şeflerin beğenisini kazandı.

Patates püresi tarifini dünyaca ünlü şef Joël Robuchon’dan öğrendiğini belirten Fırat Çelik, 40 dakika boyunca profesyonel bir yarışmacı gibi ter döktü.

Fırat Çelik’in MasterChef performansı sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı; izleyiciler oyuncunun mutfak becerilerini övgüyle yorumladı.