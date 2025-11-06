Olay, dün gece saat 02.30 sıralarında Sarıgöl Mahallesi Ordu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, motosikletle caddeye gelen maskeli 2 kişiden biri motordan inerek iş yerinin önüne el yapımı patlayıcı bıraktı. Patlayıcıyı ateşleyen şüpheli, ardından tekrar motosiklete binerek olay yerinden uzaklaştı. Kısa süre sonra patlayan EYP, iş yerinde yangına neden oldu. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Patlama ve yangında ölen ya da yaralanan olmazken, iş yerinde hasar meydana geldi. Çıkan yangın ise itfaiye tarafından kısa sürede söndürüldü. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
İş yerine el yapımı patlayıcı ile saldırı kamerada
Gaziosmanpaşa'da motosikletle gelen maskeli 2 kişi, bir iş yerinin önüne el yapımı patlayıcı (EYP) bıraktı. Patlamanın ardından iş yerinde yangın çıktı. Yangın kısa sürede söndürülürken, polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Kaynak: DHA
Yorumlar
Trend Haberler
Havalar Soğuyunca Neden Daha Sık Tuvalete Gidiyoruz?
Muazzez Abacı'dan kötü haber!
Ayşe Barım'ın Oyuncuları Hakkında Şok İddia!
Eski eşini bıçaklayan saldırgan tutuklandı
Altındağ Belediyesi’nden Siteler’e Yeni Yatırım: Eğitim ve Sosyal Tesisin Temeli Atıldı
Dhafer Youssef, Ankara’da sahne aldı