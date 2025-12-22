ABD’de yapılan bir araştırma, Mars’taki saatlerin Dünya’daki saatlere kıyasla günde ortalama 477 mikrosaniye daha hızlı ilerlediğini ortaya koydu.

ABD Ulusal Standartlar ve Teknoloji Enstitüsü (NIST) bünyesinde görev yapan fizikçiler Neil Ashby ve Bijunath Patlatarafından yürütülen çalışmada, Mars ile Dünya arasındaki zaman farkı yüksek hassasiyetli hesaplamalarla belirlendi.

Araştırmada, zaman farkının Einstein’ın genel görelilik kuramı kapsamında gezegenlerin yer çekimi, kütle ve yörünge özelliklerindeki farklılıklardan kaynaklandığı ifade edildi.

Zaman Neden Mars’ta Daha Hızlı?

Bilim insanlarına göre bu farkın temel nedeni Einstein’ın genel görelilik kuramı. Buna göre zaman, güçlü yer çekimi alanlarında daha yavaş, zayıf alanlarda ise daha hızlı akıyor.

Bu kapsamda:

Dünya’nın yer çekimi Mars’tan daha güçlü,

Mars Güneş etrafında farklı bir yörüngede hareket ediyor,

Gezegenin kütlesi ve hareket özellikleri zamanın akışını etkiliyor.

Bu etkenler sonucunda Mars’taki atomik saatler, Dünya’daki saatlere kıyasla her gün ortalama 477 mikrosaniye ileri gidiyor.

Araştırmacılar, elde edilen bulguların gezegenler arası hassas zaman ölçümü ve senkronizasyonu çalışmalarına bilimsel bir temel oluşturduğunu belirterek, Mars ve benzeri gezegenler için yapılacak ileri zaman hesaplamalarına katkı sağlayacağını kaydetti.